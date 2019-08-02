Польша снова получит представителя в руководстве дипломатии ЕС

Польский дипломат Павел Герчиньский победил в конкурсе на должность управляющего директора в Европейской службе внешних действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на источники.

Польша в свое время имела своего представителя в руководстве дипломатического корпуса ЕС. С 2011 до 2016 года Мацей Поповский был одним из двух заместителей генерального секретаря Европейской службы внешних действий. Теперь, после нескольких лет, поляк возвращается на высокую должность в этом ведомстве.

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Павел Герчиньский победил в конкурсе и будет управляющим директором по вопросам общей политики безопасности и обороны. Ранее он исполнял обязанности директора департамента политики безопасности и предотвращения конфликтов в Европейской службе внешних действий.

Напомним, внешнеполитическое ведомство блока возглавил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.