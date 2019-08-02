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Більшість німців вважає, що Британії не варто довіряти

П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:45

Більшість німців не думає, що Велика Британія є тим партнером, якому Німеччині варто довіряти.

Такими є результати опитування ARD-DeutschlandTrend, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Finanzen.net.

Лише 37% опитаних вважають Британію гідним довіри партнером. Це одразу на 17 процентних пунктів менше ніж під час аналогічного опитування у лютому.

В той же час 59% вважають, що британцям довіряти не варто.

Дві третини респондентів (67%) вважають, що відносини між Британією і Євросоюзом за прем’єрства Бориса Джонсона тільки погіршаться.

Натомість найбільш приязне ставлення у німців до Франції – її надійним партнером вважають 89% опитаних.

Про Росію таке сказав один з чотирьох респондентів. США вважає надійним партнером лише п’ята частина опитаних.

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