Большинство немцев считает, что Британии не стоит доверять

Большинство немцев не думает, что Великобритания является тем партнером, которому Германии стоит доверять.

Таковы результаты опроса ARD-DeutschlandTrend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Finanzen.net.

Лишь 37% опрошенных считают Великобританию достойным доверия партнером. Это сразу на 17 процентных пунктов меньше, чем во время аналогичного опроса в феврале.

В то же время 59% считают, что британцам доверять не стоит.

Две трети респондентов (67%) считают, что отношения между Британией и Евросоюзом при премьере Бориса Джонсона только ухудшатся.

Наиболее дружелюбное отношение у немцев к Франции ​​- надежным партнером ее считают 89% опрошенных.

О России такое сказал один из четырех респондентов. США считает надежным партнером только пятая часть опрошенных.