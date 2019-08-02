Польща: ліберали побоюються заворушень через антигейський випад церкви

Польська католицька церква загострила антигейську риторику, що стала домінуючою темою націоналістичної партії влади останніми тижнями, викликавши докори ліберальних політиків, які порівняли заяви архієпископа з підбурюванням до геноциду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У проповіді, присвяченій 75-й річниці Варшавського повстання, краківський архієпископ Марек Єдрашевський сказав, що Польща перебуває під "облогою веселкової чуми" захисників прав сексуальних меншин, яку він порівняв із колишнім комуністичним режимом у країні.

"Наша земля більше не страждає від червоної чуми. Це не означає, що немає жодної нової, яка хоче контролювати наші душі, серця та розум", - сказав він на месі в середньовічній базиліці Святої Марії, одній з найбільш важливих для поляків церкві.

"Не марксистська, більшовицька, але народжена у тому ж дусі - неомарксистська. Не червона, а веселкова", - процитував його TVN24.

Роберт Бeдронь, відкритий гей-політик з прогресивної партії Wiosna, засудив проповідь.

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"У нас уже були такі люди, політики, які вживали подібні слова, які призводять до величезних вбивств, геноциду. Це підбурювання до злочину, ненависті", - сказав він.

Напередодні парламентських виборів, що очікуються у жовтні, партія влади PiS зробила ворожість щодо геїв центральним фокусом своєї кампанії, змальовуючи права ЛГБТ як небезпечну іноземну ідею, яка підриває традиційні цінності в польській твердині католицизму.

Проблема вилилася на вулиці в липні, коли тисячі контрдемонстрантів у провінційному місті Білостоці спробували заблокувати першу в місті ходу за права ЛГБТ.

Контрдемонстранти значно переважали і почали переслідувати людей вулицями та бити їх. Тридцять осіб заарештовано.

Одностатеві шлюби та усиновлення в Польщі є незаконними.