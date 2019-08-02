Польша: либералы опасаются беспорядков из-за антигейского выпада церкви

Польская католическая церковь обострила антигейскую риторику, которая стала доминирующей темой националистической партии власти в последние недели, вызвав упреки либеральных политиков, которые сравнили заявления архиепископа с подстрекательством к геноциду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В проповеди, посвященной 75-й годовщине Варшавского восстания, краковский архиепископ Марек Едрашевский сказал, что Польша находится под "осадой радужной чумы" защитников прав сексуальных меньшинств, которую он сравнил с бывшим коммунистическим режимом в стране.

"Наша земля больше не страдает от красной чумы. Это не означает, что нет никакой новой, которая хочет контролировать наши души, сердца и разум", - сказал он на мессе в средневековой базилике Святой Марии, одной из самых важных для поляков церкви.

"Не марксистская, не большевистская, но рожденная в том же духе - неомарксистская. Не красная, а радужная", - процитировал его TVN24.

Роберт Бeдронь, открытый гей-политик из прогрессивной партии Wiosna, осудил проповедь.

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"У нас уже были такие люди, политики, которые употребляли подобные слова, которые приводят к убийствам, геноциду. Это подстрекательство к преступлению, к ненависти", - сказал он.

Накануне парламентских выборов, которые ожидаются в октябре, партия власти PiS сделала враждебность в отношении геев центральным фокусом своей кампании, изображая права ЛГБТ как опасную иностранную идею, которая подрывает традиционные ценности в польской твердыне католицизма.

Проблема вылилась на улицы в июле, когда тысячи контрдемонстрантов в провинциальном городе Белостоке попытались заблокировать первое в городе шествие за права ЛГБТ.

Контрдемонстрантов было значительно больше и они начали преследовать людей по улицам и бить их. Тридцать человек арестованы.

Однополые браки и усыновления в Польше незаконны.