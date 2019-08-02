Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На польской границе снова участились отказы во въезде украинцам

НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного договора

МИД России официально подтвердил смерть ракетного договора с США

В Британии спасают поврежденную наводнением дамбу: задействованы вертолеты, продолжается эвакуация






Польша: либералы опасаются беспорядков из-за антигейского выпада церкви

Пятница, 2 августа 2019, 17:08

Польская католическая церковь обострила антигейскую риторику, которая стала доминирующей темой националистической партии власти в последние недели, вызвав упреки либеральных политиков, которые сравнили заявления архиепископа с подстрекательством к геноциду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В проповеди, посвященной 75-й годовщине Варшавского восстания, краковский архиепископ Марек Едрашевский сказал, что Польша находится под "осадой радужной чумы" защитников прав сексуальных меньшинств, которую он сравнил с бывшим коммунистическим режимом в стране.

"Наша земля больше не страдает от красной чумы. Это не означает, что нет никакой новой, которая хочет контролировать наши души, сердца и разум", - сказал он на мессе в средневековой базилике Святой Марии, одной из самых важных для поляков церкви.

"Не марксистская, не большевистская, но рожденная в том же духе - неомарксистская. Не красная, а радужная", - процитировал его TVN24.

Роберт Бeдронь, открытый гей-политик из прогрессивной партии Wiosna, осудил проповедь.

Читайте также
Качиньский решительно отверг права ЛГБТ

"У нас уже были такие люди, политики, которые употребляли подобные слова, которые приводят к убийствам, геноциду. Это подстрекательство к преступлению, к ненависти", - сказал он.

Накануне парламентских выборов, которые ожидаются в октябре, партия власти PiS сделала враждебность в отношении геев центральным фокусом своей кампании, изображая права ЛГБТ как опасную иностранную идею, которая подрывает традиционные ценности в польской твердыне католицизма.

Проблема вылилась на улицы в июле, когда тысячи контрдемонстрантов в провинциальном городе Белостоке попытались заблокировать первое в городе шествие за права ЛГБТ.

Контрдемонстрантов было значительно больше и они начали преследовать людей по улицам и бить их.  Тридцать человек арестованы.

Однополые браки и усыновления в Польше незаконны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua