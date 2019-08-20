У Франції жінку засудили за те, що вона звинуватила свого бойфренда у плануванні теракту

Французький суд засудив 28-річну жінку до шести місяців позбавлення волі умовно за фальшиве звинувачення на адресу її бойфренда у плануванні теракту в аеропорту Орлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

34-річного чоловіка затримали в аеропорту Орлі у четвер, коли він збирався вилетіти до Барселони начебто на концерт.

З’ясувалося, що його партнерка і мати їх дворічного сина зателефонувала в поліцію, представившись сестрою чоловіка, і сказала, що "брат", який зараз в аеропорту, говорив дивні речі і може скоїти теракт.

У речах затриманого чоловіка правоохоронці знайшли ніж. Однак, як він пізніше пояснив, ніж він носить з собою постійно і використовує за їжею, а в день вильоту "повністю забув" про нього і не залишив вдома.

Зазначається, що жінка могла оббрехати свого партнера з ревнощів. Напередодні вильоту у пари була велика сварка.

На судовому засіданні пара намагалася не дивитися одне на одного.

"Мені соромно за те, що я зробила" - розповіла жінка у суді.

Окрім умовного ув'язнення, жінку зобов'язали ходити до психолога.

"У прикордонної поліції є інші функції, окрім як супроводжувати розсварені пари" - сказав представник прокуратури.

Покарали також і партнера жінки – його оштрафували на 750 євро і заборонили носити зброю протягом року, зазначивши, що "на кухні ніж можна, в аеропорту – ні".