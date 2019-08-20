Во Франции осудили женщину, обвинившую своего бойфренда в планировании теракта

Французский суд приговорил 28-летнюю женщину к шести месяцам лишения свободы условно за ложное обвинение в адрес ее бойфренда в планировании теракта в аэропорту Орли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

34-летнего мужчину задержали в аэропорту Орли в четверг, когда он собирался вылететь в Барселону якобы на концерт.

Выяснилось, что его партнерша и мать их двухлетнего сына позвонила в полицию, представившись сестрой мужчины, и сказала, что "брат", который сейчас в аэропорту, говорил странные вещи и может совершить теракт.

В вещах задержанного мужчины правоохранители нашли нож. Однако, как он позже объяснил, он носит нож с собой постоянно и использует за едой, а в день вылета "полностью забыл" о нем и не оставил дома.

Отмечается, что женщина могла оболгать своего партнера из ревности. Накануне вылета у пары была большая ссора.

На судебном заседании пара старалась не смотреть друг на друга.

"Мне стыдно за то, что я сделала", - рассказала женщина в суде.

Помимо условного заключения, женщину обязали ходить к психологу.

"У пограничной полиции есть другие функции, кроме как сопровождать рассорившиеся пары", - сказал представитель прокуратуры.

Наказали также и партнера женщины – его оштрафовали на 750 евро и запретили носить оружие в течение года, отметив, что "на кухне нож можно, в аэропорту – нет".