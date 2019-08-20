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У Боснії майже рік не можуть сформувати уряд через розбіжності щодо НАТО

Вівторок, 20 серпня 2019, 15:27

Троє членів багатоетнічної президії Боснії не змогли вийти з глухого кута у питанні формування нового уряду більш ніж через десять місяців після виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зустріч у вівторок між мусульманським, сербським і хорватським лідерами Боснії закінчилася без угоди про формування нового кабінету, тому що член президії від боснійських сербів Мілорад Додік виступив проти пакету, що включає прийняття плану з наближення Боснії до членства в НАТО.

Угода між трьома лідерами має вирішальне значення, оскільки відсутність уряду зупинила економічний розвиток балканської країни, яка все ще відновлюється після руйнівної війни 1992-95 років.

Розбіжності між проросійськими сербами Боснії і двома іншими групами з приводу майбутніх відносин Боснії з НАТО можуть ще більше занурити країну в кризу.

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