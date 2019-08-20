В Боснии почти год не могут сформировать правительство из-за разногласий по НАТО

Трое членов многоэтнического президиума Боснии не смогли выйти из тупика в вопросе формирования нового правительства более чем через десять месяцев после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Встреча во вторник между мусульманским, сербским и хорватским лидерами Боснии закончилась без соглашения о формировании нового кабинета, так как член президиума от боснийских сербов Милорад Додик выступил против пакета, который включает принятие плана по приближению Боснии к членству в НАТО.

Соглашение между тремя лидерами имеет решающее значение, поскольку отсутствие правительства остановило экономическое развитие балканской страны, которая все еще восстанавливается после разрушительной войны 1992-95 годов.

Разногласия между пророссийскими сербами Боснии и двумя другими группами по поводу будущих отношений Боснии с НАТО могут погрузить страну в еще больший кризис.