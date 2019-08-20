Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил лидера "Лиги" Маттео Сальвини во вторник о том, что он поставил собственные личные и партийные интересы выше интересов страны, предупреждая, что его попытка свержения правительства может нанести ущерб экономике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к парламенту в связи с политическим кризисом, развязанным Сальвини, Конте обвинил руководителя ультраправой "Лиги" в стремлении выиграть от растущей популярности и спровоцировать досрочные выборы, подвергая опасности запланированные реформы.

Конте и Сальвини в Сенате 20 августа

"Действия правительства заканчиваются здесь", - заявил Конте, которого цитирует La Rebbublica. Глава МВД Сальвини "показал, что он следует за собственными интересами и интересами своей партии", отметил премьер.

"Его решения несут серьезные риски для этой страны", - сказал Конте.

Дебаты по поводу политического кризиса продлятся 3 часа и 45 минут.

Конте сказал, что после дебатов пойдет к президенту Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку, пишет ANSA. Маттарелла, по его словам, "будет руководить страной при деликатном переходе".

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