Віцеканцлер ФРН обрав жінку зі сходу країни суперником у боротьбі за лідера СДПН

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц балотуватиметься в керівництво соціал-демократів (СДПН) з колегою-жінкою з колишнього комуністичного сходу країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шольц заявив, що його суперником буде 43-річна Клара Гейвіц, маловідома особа в Німеччині, але видатна фігура партії в землі Бранденбург.

Як міністр фінансів і заступник канцлерки Ангели Меркель, Шольц є однією з ключових фігур "великої коаліції". СДПН розділена щодо того, чи варто їй залишатися в уряді.

Гейвіц була у групі переговорників, яка погодила угоду про коаліцію з консерваторами. Це поєднання, зазначають коментатори, вказує на чітке зобов'язання продовжувати "велику коаліцію".

Минулого тижня опитування показало, що лише 22% членів СДПН підтримують Шольца як лідера партії.

Члени партії повинні проголосувати за лідера в жовтні, і очікується, що делегати відобразять цей результат під час голосування на конференції в грудні. СДПН прагне мати подвійне керівництво з лідером-жінкою, наслідуючи "Зелених".

Нагадаємо, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес оголосила про свою відставку з посад лідера партії і фракції в Бундестазі після того, як наприкінці травня СДПН провалилася на виборах Європарламенту, набравши всього 15,5 % голосів.

Минулоріч СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії рекордно впала.

Шольц виключав можливість створення великої коаліції після майбутніх парламентських виборів у країні 2021 року.