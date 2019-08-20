Вице-канцлер ФРГ выбрал женщину с востока страны соперником в борьбе за пост лидера СДПГ

Министр финансов Германии Олаф Шольц будет баллотироваться в руководство социал-демократов (СДПГ) с коллегой-женщиной с бывшего коммунистического востока страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шольц заявил, что его соперником будет 43-летняя Клара Гейвиц, малоизвестная личность в Германии, но выдающаяся фигура партии в земле Бранденбург.

Как министр финансов и заместитель канцлера Ангелы Меркель, Шольц является одной из ключевых фигур "большой коалиции". СДПГ разделилась в вопросе, стоит ли ей оставаться в правительстве.

Гейвиц была в группе переговорщиков, которая договорилась о соглашении о коалиции с консерваторами. Это, как отмечают комментаторы, указывает на четкое обязательство продолжать "большую коалицию".

На прошлой неделе опрос показал, что только 22% членов СДПГ поддерживают Шольца в качестве лидера партии.

Члены партии должны проголосовать за лидера в октябре, и ожидается, что делегаты отразят этот результат во время голосования на конференции в декабре. СДПГ стремится к двойному руководству с участием лидера-женщины, подражая "Зеленым".

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с должности лидера партии и фракции в Бундестаге после того, как в конце мая СДПГ провалилась на выборах в Европарламент, набрав всего 15,5% голосов.

В прошлом СДПГ неохотно повторно вошла в коалицию, возглавляемую Меркель, после грандиозного провала на федеральных выборах 2017 года. С тех пор поддержка партии рекордно упала.

Шольц исключал возможность создания большой коалиции после предстоящих парламентских выборов в стране 2021 года.