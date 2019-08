У Данії засудили Трампа за скасування візиту: це образа королеви

Колишній глава МЗС Данії Уффе Еллеман-Єнсен зазначив, що скасування візиту президента США Дональда Трампа є демонстрацією неповаги до данської королеви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Jyllands Posten.

"Зрештою, це образа нашої королеви. Спочатку цей чоловік фактично сам себе запрошує до нашої країни, потім королева реагує на це, надсилаючи офіційне запрошення, а він після цього скасовує візит", - зазначив дипломат, додавши, що не чув про подібні прецеденти раніше.

Інший ексглава МЗС Данії Мартін Лідегор називає історію з планами Трампа купити Гренландію і пов’язаним з цим скасуванням його візиту в Данію "дипломатичним фарсом".

"Як данцеві (і консерватору), мені важко в це повірити. Без жодної на те причини Трамп вирішує, що (автономна) частина нашої країни продається. Потім образливо скасовує візит, який усі готували. Чи є частини США, які продаються? Аляска? Будь ласка, прошу більше поваги" - написав у Twitter представник Консервативної партії Данії Расмус Ярлов.

As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.



Are parts of the US for sale? Alaska?



Please show more respect.

🇩🇰🇬🇱🇺🇸