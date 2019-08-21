У Данії засудили Трампа за скасування візиту: це образа королеви
Колишній глава МЗС Данії Уффе Еллеман-Єнсен зазначив, що скасування візиту президента США Дональда Трампа є демонстрацією неповаги до данської королеви.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Jyllands Posten.
"Зрештою, це образа нашої королеви. Спочатку цей чоловік фактично сам себе запрошує до нашої країни, потім королева реагує на це, надсилаючи офіційне запрошення, а він після цього скасовує візит", - зазначив дипломат, додавши, що не чув про подібні прецеденти раніше.
Інший ексглава МЗС Данії Мартін Лідегор називає історію з планами Трампа купити Гренландію і пов’язаним з цим скасуванням його візиту в Данію "дипломатичним фарсом".
"Як данцеві (і консерватору), мені важко в це повірити. Без жодної на те причини Трамп вирішує, що (автономна) частина нашої країни продається. Потім образливо скасовує візит, який усі готували. Чи є частини США, які продаються? Аляска? Будь ласка, прошу більше поваги" - написав у Twitter представник Консервативної партії Данії Расмус Ярлов.
As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 21, 2019
Are parts of the US for sale? Alaska?
Please show more respect.
🇩🇰🇬🇱🇺🇸
В опозиційній партії Venstre, яку очолює експрем’єр Ларс Льокке-Расмуссен, вважають, що скасування візиту Трампа є приводом переосмислити політику безпеки Данії.
"Ми не можемо більше розраховувати на Сполучені Штати", - сказав представник партії Якоб Еллеман-Єнсен, якого цитує газета Extrabladet.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.