В Дании осудили Трампа за отмену визита: это оскорбление королевы
Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что отмена визита президента США Дональда Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Jyllands Posten.
"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.
Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".
"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения ", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.
As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 21, 2019
Are parts of the US for sale? Alaska?
Please show more respect.
🇩🇰🇬🇱🇺🇸
В оппозиционной партии Venstre, которую возглавляет экс-премьер Ларс Льокке-Расмуссен, считают, что отмена визита Трампа – это повод переосмыслить политику безопасности Дании.
"Мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты", - сказал представитель партии Якоб Эллеман-Йенсен, которого цитирует газета Extrabladet.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.