Швейцарія: великим компаніям наказали вивчити розрив у оплаті праці жінок з 2020 року

Великі швейцарські компанії будуть зобов'язані переглянути розриви в оплаті праці чоловіків та жінок з наступного року згідно з правилами, ухваленими урядом 21 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Незважаючи на високу якість життя, Швейцарія відстає від інших розвинених економік у рівності щодо оплати праці та робочих місць жінок.

Швейцарські жінки заробляють приблизно на 20% менше, ніж чоловіки. Хоча це і покращення порівняно з на третину меншим показником 1991 року.

Дискримінаційний розрив - тобто різниця, яку неможливо пояснити званням чи посадою - фактично погіршилася з 2000 року, показують урядові дані.

Це допомогло підштовхнути сотні тисяч жінок до страйку в червні, щоб підкреслити поганий досвід країни щодо прав жінок.

21 серпня Кабінет міністрів погодився зобов'язати компанії, де працює 100 і більше людей, провести внутрішній аналіз різниці в оплаті праці між чоловіками та жінками з наступного року, а дослідження мають бути завершені до червня 2021 року.

Компаніям потрібно пройти зовнішній аудит та представити цифри персоналу.

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Правила охоплюють трохи менше 1% швейцарських компаній, де працюють 46% працівників Швейцарії. Компанії, які виявили розриви у зарплаті, повинні повторити процедуру кожні чотири роки.

Швейцарія була передостанньою європейською країною, яка прийняла виборче право жінок у 1971 році, більш ніж через півстоліття після Норвегії, Німеччини, Канади та США.