Швейцария: крупным компаниям приказали изучить разрыв в оплате труда женщин с 2020 года

Крупные швейцарские компании будут обязаны пересмотреть разрывы в оплате труда мужчин и женщин со следующего года согласно правилам, принятым правительством 21 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несмотря на высокое качество жизни, Швейцария отстает от других развитых экономик в равенстве по оплате труда и рабочих мест женщин.

Швейцарские женщины зарабатывают примерно на 20% меньше, чем мужчины. Хотя это и улучшение по сравнению с 1991 годом, когда показатель был на треть меньше.

Дискриминационный разрыв - то есть разница, которую невозможно объяснить званием или должностью - фактически ухудшился с 2000 года, показывают правительственные данные.

Это помогло подтолкнуть сотни тысяч женщин к забастовке в июне, чтобы подчеркнуть негативный опыт страны в отношении прав женщин.

21 августа Кабинет министров согласился обязать компании, где работает 100 и более человек, провести внутренний анализ разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами со следующего года, а исследования должны быть завершены к июню 2021 года.

Компаниям нужно пройти внешний аудит и представить цифры по персоналу.

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Правила охватывают чуть менее 1% швейцарских компаний, где работают 46% работников Швейцарии. Компании, у которых обнаружились разрывы в зарплате, должны повторять процедуру каждые четыре года.

Швейцария была предпоследней европейской страной, которая ввела избирательное право для женщин в 1971 году, более чем через полвека после Норвегии, Германии, Канады и США.