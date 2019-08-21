Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду зажадала, щоб міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску викликав посла Молдови в Росії Андрея Негуцу для консультацій.

Про це Санду заявила на засіданні уряду 21 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Вона планує розібратися, чому візит міністра оборони РФ Сергєя Шойгу в Кишинів, який планується 24 серпня, не погодили офіційно з урядом.

Також прем'єр звернулася до міністра оборони Павла Войку із зауваженням, в якому зазначила, що Молдова не буде підписувати з Російською Федерацією жодних угод в галузі оборони під час візиту Шойгу. За її словами, візит російського міністра оборони не погодили з урядом, тому він не може вважатися офіційним, і жодні офіційні договори або угоди підписувати не можна.

"Ми не можемо заборонити іноземним громадянам приїжджати в Молдову. Але візит Шойгу в нашу країну може бути тільки приватним", — підкреслила Санду.

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"Наступного разу, коли захочете когось офіційно запросити в Молдову, потрібно зробити це за законом, узгодити з МЗС і скласти протокол. Якщо ці процедури не дотримані, значить, це неофіційний візит", — заявила вона міністру оборони.

Войку було призначено на посаду міністра оборони 8 червня. Один з перших своїх візитів він здійснив до Москви, де обговорив з Шойгу співпрацю у сфері безпеки.

До призначення він був радником президента Молдови Ігоря Додона. Після призначення він відмовився однозначно оцінити присутність на території країни російських військ.