МЗС Молдови нагадало послу РФ про російські війська у Придністров'ї

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив послу РФ Олегу Васнецову про пріоритетність виведення російських військ з Придністров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У дискусії я підкреслив, що виведення російських військ з території нашої країни залишається пріоритетним", - розповів міністр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час зустрічі він обговорив з Васнецовим увесь спектр молдавсько-російських відносин, у тому числі політичні, економічні та соціально-гуманітарні відносини.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

На території придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови у липні 2017 року схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

Влітку 2018 року Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.