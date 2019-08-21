ЗМІ розкрили, скільки Трамп хотів заплатити за Гренландію

Високопоставлені чиновники в адміністрації американського президента повідомили, що Дональд Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії Сполученим Штатам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу пише видання The Washington Post з посиланням на два джерела, ознайомлені зі справою.

Джерела не уточнюють, скільки часу США планували здійснювати ці щорічні виплати скандинавській державі.

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В адміністрації американського президента також обговорювали одноразову велику виплату Данії, щоб підштовхнути її до угоди. Суму цієї частини запланованої пропозиції не називають.

Джерела стверджують, що Трамп декілька тижнів говорив про потенційну купівлю Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії.

Сполучені Штати виявляють все більший інтерес до Арктики через китайську і російську експансію. Зміни клімату і танення льоду роблять її більш доступною, відкриваючи нові райони Арктики для судноплавства і видобутку ресурсів.

Видання окремо зазначає, що епізод з купівлею Гренландії "став рідкісним вікном у таємне планування Білого дому в сфері національної безпеки з трампівським хистом "ділка" і елементом сюрреалізму".

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для Сполучених Штатів. Він сказав, що купівля була б "стратегічно непоганою для США", хоча зараз це не "питання номер один".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ідею продажу Гренландії Сполученим Штатам абсурдною.