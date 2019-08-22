Нові правила для трансгендерів у школах розпалили дебати в Португалії

Нові правила гендерної самовизначеності в школах Португалії викликали занепокоєння у деяких батьки, які висловлюють тривогу, що трансгендерні діти зможуть вибрати, яку ванну кімнату вони використовуватимуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В директиві зазначено, що трансгендерні діти можуть робити вибір, який відповідає їхній гендерній ідентичності, зокрема вибір вбиральні, носіння шкільної форми дівчинки чи хлопчика або використання нового гендерного імені. Вони можуть офіційно змінити стать лише у 16 ​​років.

Шкільні правила випливають із закону, ухваленого парламентом минулого року. Він спрямований на захист трансгендерних людей від дискримінації.

Але інтернет-петиція намагається зупинити впровадження правил, і опозиційні політики ставлять під сумнів їх доцільність. Деякі законодавці хочуть, щоб втрутився Конституційний суд.

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