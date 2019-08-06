Німеччина: депутат-трансгендер закликає скасувати закон про транссексуалів

Перший відкритий депутат-трансгендер у Німеччині закликав скасувати майже 40-річної давнини закон про транссексуалів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

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Тесса Гансерер з Партії зелених у Мюнхені стверджує, що закон принижує права трансгендерів і не розглядає їх як повноправних і відповідальних громадян.

"Я думаю, що ніхто, ні жодна федеральна земля, ні, звичайно, жоден суддя не мають права визначати стать іншої людини", - каже Гансерер.

Офіційних даних про те, скільки трансгендерних людей живе в Німеччині, немає. За останніми оцінками уряду від 2011 року, їх налічується понад 7 тисяч.

За оцінками Німецького товариства трансідентифікаціі та інтерсексуальності, кількість трансгендерних або інтерсексуальних людей в Німеччині становить від 210 тисяч до 500 тисяч (близько 0,3-0,6% населення).

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Закон про транссексуальність 1981 року регулює умови, за яких німці можуть офіційно змінити своє ім'я та стать. Вважають, що закон терміново потребують перегляду: Конституційний суд неодноразово оголошував його положення неконституційними.

Уряд у Берліні намагався реформувати закон минулого літа, але після потужної критики його проєкту наразі не зрозуміло, як він планує діяти далі.