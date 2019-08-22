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Новые правила для трансгендеров в школах разожгли дебаты в Португалии

Четверг, 22 августа 2019, 18:44

Новые правила гендерного самоопределения в школах Португалии вызвали беспокойство у некоторых родителей, которые выражают тревогу, что трансгендерные дети смогут выбрать, какую ванную комнату они будут использовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В директиве указано, что трансгендерные дети могут делать выбор, который соответствует их гендерной идентичности, в частности выбор туалета, ношение школьной формы девочки или мальчика или использование нового гендерного имени. Они могут официально сменить пол только в 16 лет.

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Школьные правила вытекают из закона, принятого парламентом в прошлом году. Он направлен на защиту трансгендерных людей от дискриминации.

Но интернет-петиция пытается остановить внедрение правил, и оппозиционные политики ставят под сомнение их целесообразность. Некоторые законодатели хотят, чтобы вмешался Конституционный суд.

Напомним, в Португалии упростили правила изменения документов для трансгендеров.

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