Новые правила для трансгендеров в школах разожгли дебаты в Португалии

Новые правила гендерного самоопределения в школах Португалии вызвали беспокойство у некоторых родителей, которые выражают тревогу, что трансгендерные дети смогут выбрать, какую ванную комнату они будут использовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В директиве указано, что трансгендерные дети могут делать выбор, который соответствует их гендерной идентичности, в частности выбор туалета, ношение школьной формы девочки или мальчика или использование нового гендерного имени. Они могут официально сменить пол только в 16 лет.

Школьные правила вытекают из закона, принятого парламентом в прошлом году. Он направлен на защиту трансгендерных людей от дискриминации.

Но интернет-петиция пытается остановить внедрение правил, и оппозиционные политики ставят под сомнение их целесообразность. Некоторые законодатели хотят, чтобы вмешался Конституционный суд.

Напомним, в Португалии упростили правила изменения документов для трансгендеров.