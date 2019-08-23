Макрон дал Британии месяц на поиск альтернативы по границе в Ирландии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании представить подробные предложения по решению ирландского вопроса и не допустить выхода страны из блока без соглашения после 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Макрон предложил найти компромиссное решение, которое помешает "жесткому" Brexit, но предупредил, что любое соглашение должно быть достигнуто в течение следующего месяца.

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"Никто не собирается ждать до 31 октября, чтобы найти правильное решение", - сказал президент Франции.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании повторил, что хочет избежать сценария выхода из блока без соглашения. "Конечно, я хочу заключить соглашение. Я думаю, что мы можем заключить соглашение и хорошую сделку", - сказал Джонсон на совместной пресс-конференции с Макроном.

Джонсон за последние двое суток совершил визиты в Берлин и Париж, пытаясь выйти из тупика по ирландскому вопросу. Он сделал это после того, как в понедельник вечером в письме к президенту Европейского совета Дональду Туску призвал отменить так называемый механизм "бэкстоп" в Ирландии.

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Цель "бэкстопа" – предотвратить появление жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения всего острова в таможенном союзе ЕС, если ЕС и Великобритания не согласуют новое торговое соглашение.

ЕС категорически отказывается менять соглашение о выходе Британии. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября. Вариант выхода без утвержденного соглашения грозит королевству дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов.