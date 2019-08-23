Шість країн ЄС погодились прийняти 356 мігрантів після двох тижнів протистояння

Шість країн ЄС в п'ятницю погодилися прийняти 356 мігрантів, які застрягли на рятувальному судні в Середземному морі після двотижневого протистояння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Корабель Ocean Viking під норвезьким прапором, яким керують французькі неурядові групи "Лікарі без кордонів" та SOS Mediterranee, протягом двох тижнів шукав порт після порятунку чотирьох човнів з мігрантами біля лівійського узбережжя між 9 і 12 серпня.

Після переговорів з Єврокомісією Мальта 23 серпня погодилася, що її військово-морські сили доправлять мігрантів на острів, але не дозволять їм залишитися.

Вони будуть переміщені в інші держави-члени ЄС, написав прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter, перераховуючи країни призначення, такі як Франція, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Португалія та Румунія.

Благодійні організації попередили, що запаси продовольства на 69-метровому кораблі закінчуються, і персонал щиро радів, коли було оголошено про домовленість.