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Шесть стран ЕС согласились принять 356 мигрантов после двух недель противостояния

Пятница, 23 августа 2019, 15:39

Шесть стран ЕС в пятницу согласились принять 356 мигрантов, которые застряли на спасательном судне в Средиземном море после двухнедельного противостояния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Корабль Ocean Viking под норвежским флагом, которым управляют французские неправительственные группы "Врачи без границ" и SOS Mediterranee в течение двух недель искал порт после спасения четырех лодок с мигрантами у ливийского побережья между 9 и 12 августа.

После переговоров с Еврокомиссией Мальта 23 августа согласилась, что ее военно-морские силы доставят мигрантов на остров, но не позволят им остаться.

Они будут перемещены в другие государства-члены ЕС, написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter, перечисляя страны назначения, такие как Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Румыния.

Благотворительные организации предупредили, что запасы продовольствия на 69-метровом корабле заканчиваются, и персонал искренне радовался, когда было объявлено о договоренности.

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Франция мигранты
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