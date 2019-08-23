Білий дім: Росія спершу має попросити повернутися до формату G8

В Адміністрації президента Сполучених Штатів вважають, що Росія повинна попросити про повернення до роботи у форматі G8, коли владнає причини, через які її виключили з клубу.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений посадовець Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Відбулося обговорення, яке, на мою думку, почалося з французької сторони, про те, коли знову настане час для Росії повернутися, якщо коли-небудь це буде. Ключовий фактор, що росіяни самі не просили повернутися. Тому, я очікую, що спочатку має відбутися це", - сказав він.

При цьому чиновник нагадав слова Трампа про те, що участь Росії на переговорах серед країн "Групи семи" було б кроком у доброму напрямку, адже G7 приділяє значну увагу питанням безпеки та економіки.

"Але він не обов'язково відстоював той чи інший варіант, і ми зараз, насправді, не маємо чогось додаткового сказати", - заявив він.

При цьому посадовець Адміністрації Трампа додав, що американська сторона "очікує, що питання участі або неучасті Росії буде обговорено лідерами".

Днями президент Росії Владімір Путін перед початком переговорів з лідером Франції Еммануелем Макроном заявив, що російська сторона завжди рада повернутися до формату G8.

"Що стосується можливого формату в рамках восьми держав, ми ніколи ні від чого не відмовляємося. Була черга Росії провести "вісімку" свого часу, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів вже в рамках "сімки", - заявив російський лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Групи восьми" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.