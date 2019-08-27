Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Норвегія стурбована планами РФ на Північний морський шлях

Лавров назвав умови для проведення "нормандського" саміту

Трамп: анексію Криму можна було спинити

Заява G7: "нормандський" саміт може відбутися найближчими тижнями






Португалія назвала кандидатку у Єврокомісію

Вівторок, 27 серпня 2019, 13:40

Португалія вирішила висунути у нову Єврокомісію заступницю голови центрального банку Елізу Феррейру.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство LUSA.

Читайте також
Польща змінила кандидата у єврокомісари

Прем'єр-міністр Антоніу Кошта поінформував наступну главу комісії Урсулу фон дер Ляєн про свій вибір, пише агентство. Інформацію про це підтвердило джерело у португальських дипломатичних колах.

Президенту довелося обирати між двома потенційними кандидатами, Феррейрою і колишнім міністром інфраструктури Педро Маркесом. Його остаточний вибір повинен допомогти фон дер Ляєн досягти її мети гендерної рівності в комісії.

Феррейра була заступницею глави Банку Португалії протягом останніх двох років і обіймала міністерські пости при колишньому прем'єр-міністрові Антоніу Гутерріші в період з 1995 по 2002 рік. Протягом трьох термінів євродепутатства з 2004 по 2016 рік вона працювала в комітеті парламенту з економічних і валютних питань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія Нове керівництво ЄС
powered by lun.ua