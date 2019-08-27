Португалия назвала кандидатку в Еврокомиссию

Португалия решила выдвинуть в новую Еврокомиссию замглавы центрального банка Элизу Феррейру.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство LUSA.

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Премьер-министр Антониу Кошта сообщил новой главе комиссии Урсуле фон дер Ляйен о своем выборе, пишет агентство. Информацию об этом подтвердил источник в португальских дипломатических кругах.

Президенту пришлось выбирать между двумя потенциальными кандидатами, Феррейрой и бывшим министром инфраструктуры Педро Маркесом. Его окончательный выбор должен помочь фон дер Ляйен достичь ее цели гендерного равенства в комиссии.

Феррейра была заместителем главы Банка Португалии в течение последних двух лет и занимала министерские посты при прежнем премьер-министре Антониу Гутеррише в период с 1995 по 2002 год. В течение трех сроков евродепутатства с 2004 по 2016 год она работала в комитете парламента по экономическим и валютным вопросам.