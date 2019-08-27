Польща змінила кандидата у єврокомісари

Польща запропонувала у Єврокомісію нового кандидата після того, як глава кабінету президента Кшиштоф Щерський відмовився висувати свою кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

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Новим кандидатом Польщі на посаду європейського комісара став євродепутат Януш Войцєховський, повідомив у понеділок речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Щерський відкликав свою кандидатуру після того, як отримав пропозицію обійняти посаду комісара ЄС з сільського господарства. За словами речника уряду, Щерський дотепер не займався галуззю рільництва, у зв'язку з чим прийняв відповідне рішення.

"У політиці треба бути чесним, і якщо з'явилася пропозиція посади комісара із сільського господарства для Польщі, а я рільництвом не займався, то вважаю, що чесно цим місцем поступитися комусь, хто може його відповідально обійняти", - пояснив Щерський рішення відкликати свою кандидатуру.

Януш Войцєховський — багаторічний євродепутат, ексголова Верховної палати контролю та багаторічний член комісії із сільського господарства і розвитку сільських територій у Європейському парламенті.

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Речник уряду Польщі підкреслив, що Войцєховський є особою, яка своїм професійним та політичним досвідом "була зосереджена на рільничих питаннях".

"Ми радіємо, оскільки це рішення щодо цієї посади, якщо воно буде остаточно затверджене, — це буде дуже, дуже добре рішення для Польщі, оскільки ця галузь функціонування для нас є дуже важливою. Усі рільничі питання для нас є дуже істотними та бюджет ЄС на рівні усього Євросоюзу у цій галузі є дуже високим", - підкреслив Мюллер.