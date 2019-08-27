Польща змінила кандидата у єврокомісари
Польща запропонувала у Єврокомісію нового кандидата після того, як глава кабінету президента Кшиштоф Щерський відмовився висувати свою кандидатуру.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".
Новим кандидатом Польщі на посаду європейського комісара став євродепутат Януш Войцєховський, повідомив у понеділок речник польського уряду Пьотр Мюллер.
Щерський відкликав свою кандидатуру після того, як отримав пропозицію обійняти посаду комісара ЄС з сільського господарства. За словами речника уряду, Щерський дотепер не займався галуззю рільництва, у зв'язку з чим прийняв відповідне рішення.
"У політиці треба бути чесним, і якщо з'явилася пропозиція посади комісара із сільського господарства для Польщі, а я рільництвом не займався, то вважаю, що чесно цим місцем поступитися комусь, хто може його відповідально обійняти", - пояснив Щерський рішення відкликати свою кандидатуру.
Януш Войцєховський — багаторічний євродепутат, ексголова Верховної палати контролю та багаторічний член комісії із сільського господарства і розвитку сільських територій у Європейському парламенті.
Речник уряду Польщі підкреслив, що Войцєховський є особою, яка своїм професійним та політичним досвідом "була зосереджена на рільничих питаннях".
"Ми радіємо, оскільки це рішення щодо цієї посади, якщо воно буде остаточно затверджене, — це буде дуже, дуже добре рішення для Польщі, оскільки ця галузь функціонування для нас є дуже важливою. Усі рільничі питання для нас є дуже істотними та бюджет ЄС на рівні усього Євросоюзу у цій галузі є дуже високим", - підкреслив Мюллер.