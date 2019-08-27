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Росія почала другий етап поставок С-400 Туреччині

Вівторок, 27 серпня 2019, 14:02

Туреччина 27 серпня почала отримувати другу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на Міноборони Туреччини, передає "Європейська правда".

"Процес доставки триватиме близько одного місяця", - йдеться в письмовій заяві міністерства.  Поставка першої партії була завершена в період з 12 по 25 липня, нагадує видання.

Російський вантажний літак приземлився на авіабазі Мюртед під Анкарою точно так само, як і при доставці першої партії компонентів С-400.

У заяві нагадали, що угода між Туреччиною і Росією з постачання С-400 була укладена 11 квітня 2017 року за підсумками двосторонніх переговорів, розпочатих у листопаді 2016 року.

Рішення Туреччини закупити С-400 у Росії загострило напруженість у відносинах з США. Американські офіційні особи закликали Туреччину купити американські ракети Patriot, стверджуючи, що С-400  не будуть сумісні з системами НАТО.

Вашингтон також попередив Туреччину про можливі санкції через купівлю С-400.

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