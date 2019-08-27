Россия начала второй этап поставок С-400 Турции

Турция 27 августа начала получать вторую партию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Минобороны Турции, передает "Европейская правда".

"Процесс доставки продлится около месяца", - говорится в письменном заявлении министерства. Поставка первой партии была завершена в период с 12 по 25 июля, напоминает издание.

Российский грузовой самолет приземлился на авиабазе Мюртед под Анкарой точно так же, как и при доставке первой партии компонентов С-400.

В заявлении напомнили, что соглашение между Турцией и Россией по поставкам С-400 было заключено 11 апреля 2017 года по итогам двусторонних переговоров, начатых в ноябре 2016 года.

Решение Турции закупить С-400 в России обострило напряженность в отношениях с США. Американские официальные лица призвали Турцию купить американские ракеты Patriot, утверждая, что С-400 не будут совместимы с системами НАТО.

Вашингтон также предупредил Турцию о возможных санкциях за покупку С-400.