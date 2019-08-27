Макрон закликав до нових відносин з Росією
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі пора переглянути свої відносини з Росією, щоб перевірити її глобальні амбіції та не опинитися в центрі нової "холодної війни".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP, про це Макрон сказав у своєму зверненні до послів.
Макрон не говорив про чинні санкції ЄС, запроваджені через анексію Росією Криму, але сказав, що нові санкції "не в наших інтересах".
Він заявив, що прийшов час "переосмислити наші відносини з Росією", не вдаючись у подробиці.
У своїй промові Макрон попередив, що відштовхування Росії від Європи є "глибокою стратегічною помилкою". Він зазначив, що "слабкості й помилки" Європи допомогли Росії зміцнити союз з Китаєм і відновити вплив у Сирії, Лівії та по всій Африці.
Макрон і Путін провели двосторонню зустріч напередодні саміту G7, під час якої домовились надати поштовх розв’язанню конфлікту з Україною.
У заяві за підсумками саміту G7 сказано, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися найближчими тижнями.