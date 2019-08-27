В МЗС Польщі порівняли "Північний потік-2" з пактом Молотова-Ріббентропа

В МЗС Польщі заявили, що нинішня співпраця Росії і Німеччини щодо проєкту "Північний потік-2" нагадує співпрацю нацистської Німеччини з СРСР перед вибухом Другої світової війни.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio24.

Заступник міністра вказав, що під час відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни, коли на Вестерплатте (півострів в гавані Гданська, де відбувся перший бій Другої світової війни – ред.) приймали президента Росії Владіміра Путіна, влада Польщі пов'язувала з цим візитом "помилкові надії".

"Певна наївність панувала в наших відносинах з Росією", - додав він.

За його словами, тодішній виступ Путіна на Вестерплатте вказав на критичну оцінку Росією пакту Ріббентропа-Молотова.

Однак, зазначив дипломат, пізніше розпочали будівництво газопроводу Nord Stream 2, якийз огляду на країни, які співпрацювали, міг нагадувати співпрацю Росії та Німеччини десятки років тому.

"Газопровід, що оминає Польщу, балтійські держави, це саме така угода над головами", - заявив Шинковський.

За його словами, якби не сильний альянс Польщі і США, питання Nord Stream-2 "було б вже вирішене".

"Ситуація щодо протесту проти будівництва Nord Stream 2 не безнадійна, і це саме завдяки союзу зі Сполученими Штатами", - зазначив він.