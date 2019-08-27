Італія заборонила гуманітарним організаціям вести пошуки мігрантів з повітря

Дві гуманітарні групи, які виконували пошуково-рятувальні місії для мігрантів з італійського острова Лампедуза, кажуть, що їхні літаки були заземлені управлінням цивільної авіації Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Німецька група Sea Watch і французька неурядова організація Pilotes Volontaires підтвердили у вівторок, що їх польоти були припинені. Представник Sea Watch Рубен Нойгебауер назвав відповідне розпорядження політичним, заявивши, що план групи під назвою Moonbird, відповідає італійським та національним нормам.

Нойгебауер сказав, що важливо мати літаки в повітрі, тому що вони документують порушення прав людини кораблями, які не відповідають на рятувальні виклики.

Управління цивільної авіації Італії, ENAC, підтвердило припинення польотів, заявивши, що літаки організації були схвалені для рекреаційного, а не професійного використання. Мальта закрила свій повітряний простір для Moonbird в минулому році.