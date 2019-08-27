Италия запретила гуманитарным организациям вести поиски мигрантов из воздуха

Две гуманитарные группы, которые выполняли поисково-спасательные миссии для мигрантов с итальянского острова Лампедуза, говорят, что их самолеты были заземлены управлением гражданской авиации Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Немецкая группа Sea Watch и французская неправительственная организация Pilotes Volontaires подтвердили во вторник, что их полеты были прекращены. Представитель Sea Watch Рубен Нойгебауэр назвал соответствующее распоряжение политическим, заявив, что план группы под названием Moonbird, соответствует итальянским и национальным нормам.

Нойгебауэр сказал, что важно иметь самолеты в воздухе, потому что они документируют нарушения прав человека кораблями, которые не отвечают на спасательные вызовы.

Управление гражданской авиации Италии ENAC, подтвердило прекращение полетов, заявив, что самолеты организации были одобрены для рекреационного, а не профессионального использования. Мальта закрыла свое воздушное пространство для Moonbird в прошлом году.