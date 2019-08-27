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Путін розповів, коли почнуться поставки газу по "Турецькому потоку"

Вівторок, 27 серпня 2019, 19:05

Газ по газопроводу "Турецький потік" потече до Туреччини до кінця 2019 року.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Виходимо з того, що вже до кінця року російський газ почне надходити турецьким споживачам", - сказав Путін.

Після завершення будівництва другої нитки поставки будуть йти транзитом до Європи через територію Туреччини, нагадав Путін.

Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину. 

Проєкт на 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та підірвати українську безпеку, побоюються дипломати ЄС і США. 

Прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийняте тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не перешкоджатиме постачанню газу за цим маршрутом.

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Путін Туреччина
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