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Венгерские партии Словакии разделились и могут не пройти в парламент

Среда, 28 августа 2019, 10:29

Две политические партии, которые традиционно представляют венгерское меньшинство в Словакии (около 10%) - SMK и Most-Híd (обе относятся к ЕНП) - не объединят силы на парламентских выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Решение не идти на выборы вместе радикально уменьшит шансы партий занять места в парламенте, хотя они уверяют, что не будут менять свою позицию.

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Опросы показывают, что у них мало шансов самостоятельно преодолеть 5-процентный барьер.

SMK называют словацким "филиалом" партии премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Венгрия Словакия
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