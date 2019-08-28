Венгерские партии Словакии разделились и могут не пройти в парламент

Две политические партии, которые традиционно представляют венгерское меньшинство в Словакии (около 10%) - SMK и Most-Híd (обе относятся к ЕНП) - не объединят силы на парламентских выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Решение не идти на выборы вместе радикально уменьшит шансы партий занять места в парламенте, хотя они уверяют, что не будут менять свою позицию.

Опросы показывают, что у них мало шансов самостоятельно преодолеть 5-процентный барьер.

SMK называют словацким "филиалом" партии премьера Венгрии Виктора Орбана.