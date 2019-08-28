Прем'єр Литви повідомив, що хворий на рак

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс повідомив, що у нього виявили гематологічний рак лімфатичної системи першої стадії і він вже почав лікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Після президентських виборів я вирішив перевірити своє здоров'я, під час перевірки помітили збої в лімфатичній системі. На жаль, діагноз можна було встановити тільки після операції - лімфома, перша стадія, вона не поширилася, зараз застосовують лікування - імунотерапія і хіміотерапія", - сказав Скверняліс.

Він також розповів, що у вівторок пройшов перший цикл лікування. "Я почуваю себе відмінно. Протягом двох місяців - за вересень і жовтень, цикли лікування повинні завершитися. Лікарі розраховують на повне одужання", - сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок видав указ, яким дозволив прем'єру брати лікарняний до 4 жовтня, якщо це буде потрібно. Він зробив це після того, як прем'єр повідомив, що йому доведеться продовжити лікування.

"Я - прем'єр-міністр, в указі зазначаються процедури, які застосовуються, якщо я почуватимуся погано чи будуть виконуватися процедури, через які я не був на роботі вчора і позавчора. Якщо я зможу повною мірою виконувати свою роботу, то буду це робити, а якщо ні, мене замінить Жигімантас Вайчюнас", - сказав Скверняліс.