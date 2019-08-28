Еврокомиссия призывает Британию как можно быстрее представить предложения по Brexit

Европейская комиссия хочет как можно скорее увидеть конкретное предложение Великобритании по выходу из тупика вокруг соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе предложила Британии представить решение относительно ирландской границы в течение 30 дней.

Однако в Еврокомиссии, что готовы вести диалог с Британией по любым конструктивным предложениям в любое время.

"Я не знаю ни о каком 30-дневном крайнем сроке ... Для нас, конечно, чем раньше, тем лучше, потому что наше рабочее предположение состоит в том, что Brexit должен произойти 31 октября", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.