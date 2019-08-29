РФ каже, що виплатить борг Раді Європи, але хоче завершення "реформ"

Уряд Росії 27 серпня видав розпорядження, відповідно до якого найближчим часом Москва має перевести Раді Європи заборгований членський внесок за 2017 і 2018 роки. Водночас Росія очікує, що "процес реформ в Раді Європи буде продовжений і успішно завершений".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише пресслужба МЗС РФ.

"Російська Федерація виконує свої зобов'язання по виплаті внесків за минулі два роки. Очікуємо, що реформений процес в Раді Європи буде продовжений і успішно завершено в інтересах забезпечення рівності прав і обов'язків всіх країн-членів і зміцнення ролі Організації як провідного інструменту забезпечення єдності європейських народів", - заявили у відомстві.

"Після відновлення в повному обсязі повноважень делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи в кінці червня поточного року Російська Федерація повністю виплатила внесок до бюджету Організації за 2019 рік", - нагадали у Москві.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

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