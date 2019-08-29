РФ говорит, что выплатит долг Совету Европы, но хочет завершения "реформ"

Правительство России 27 августа издало распоряжение, согласно которому в ближайшее время Москва должна перевести Совету Европы задолженный членский взнос за 2017 и 2018 годы. В то же время Россия ожидает, что "процесс реформ в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет пресс-служба МИД РФ.

"Российская Федерация выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошедшие два года. Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершено в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепление роли Организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов", - заявили в ведомстве.

"После восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год", - напомнили в Москве.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ в заключении Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

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