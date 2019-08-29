Зеленський обговорив з Туском результати саміту G7

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорив результати саміту "Групи семи", який відбувся у Франції минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті глави держави.

"Глава української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до "Групи семи", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський подякував Туску за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті G7 в США у 2020 році.

"Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявили в прес-службі президента.

Як відомо, країни G7 не досягли консенсусу щодо повернення РФ та відновлення формату "Великої вісімки".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт G7 в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.