Мерію міста у Франції оштрафували через завелику кількість жінок у керівництві

Мерію французького міста Бург-ан-Бресс у департаменті Ен зобов’язали до виплати штрафу у розмірі 90 тисяч євро за порушення гендерного балансу у керівництві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Мені здається смішним бути покараним з цієї причини. Я лише допускаю, я наполягаю на такій кількості жінок в управлінських командах" - сказав мер міста Жан-Франсуа Деба.

Однак у своєму листі префектура Ен вказує на те, що до складу муніципального керівництва призначено чотирьох жінок і лише одного чоловіка.

З 2013 року у Франції діє так званий закон Совадет, яким запроваджено паритет у призначеннях на державні посади для жінок і чоловіків. Дозволяється пропорція 60 на 40, при цьому це правило діє щодо обох статей.

Жан-Франсуа Деба має намір оскаржити рішення про штраф і звернутися до уряду. На його думку, подібні призначення слід заохочувати, а не карати.

Зазначається, що на національному рівні у керівництві муніципальних органів влади Франції ситуація все же далека від гендерного паритету – жінкам належить 34% керівних посад, що значно менше від необхідного мінімуму у 40%.