Мэрию города во Франции оштрафовали за слишком большое количество женщин в руководстве

Мэрию французского города Бург-ан-Бресс в департаменте Эн обязали к выплате штрафа в размере 90 тыс. евро за нарушение гендерного баланса в руководстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Мне кажется смешным быть наказанным по этой причине. Я только допускаю, я настаиваю на таком количестве женщин в управленческих командах", - сказал мэр города Жан-Франсуа Деба.

Однако в своем письме префектура Эн указывает на то, что в состав муниципального руководства назначели четырех женщин и только одного мужчину.

С 2013 года во Франции действует так называемый закон Совадет, которым введен паритет в назначениях на государственные должности для женщин и мужчин. Разрешается пропорция 60 на 40, причем это правило действует в отношении обоих полов.

Жан-Франсуа Деба намерен обжаловать решение о штрафе и обратиться к правительству. По его мнению, подобные назначения следует поощрять, а не наказывать.

Отмечается, что на национальном уровне в руководстве муниципальных органов власти Франции ситуация все же далека от гендерного паритета - женщинам принадлежит 34% руководящих должностей, значительно меньше необходимого минимума в 40%.