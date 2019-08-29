Французькі ультраправі активісти отримали 6 місяців в'язниці за переслідування мігрантів

Троє членів ультраправої французької групи засуджені до 6 місяців тюремного ув'язнення за спробу перешкодити в'їзду в країну мігрантів на франко-італійському кордоні в минулому році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Організація "Generation Identitaire", відома особливо ворожим ставленням до мігрантів, орендувала два вертольоти і літак навесні 2018 року, щоб вистежити мігрантів, що намагаються проникнути до Франції, перетинаючи Альпи.

Використовуючи патрульні машини, помічені словами "Захисти Європу" і "Generation Identitaire", вони затримали чотирьох мігрантів і передали їх владі.

Сама група також була оштрафована на 75 000 євро.