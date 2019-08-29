Французские ультраправые активисты получили 6 месяцев тюрьмы за преследование мигрантов

Трое членов ультраправой французской группы приговорены к 6 месяцам тюремного заключения за попытку помешать въезду в страну мигрантов на франко-итальянской границе в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Организация "Generation Identitaire", известная особенно враждебным отношением к мигрантам, арендовала два вертолета и самолет весной 2018 года, чтобы выследить мигрантов, пытающихся проникнуть во Францию, пересекая Альпы.

Используя патрульные машины, помеченные словами "Защити Европу" и "Generation Identitaire", они задержали четырех мигрантов и передали их властям.

Сама группа также была оштрафована на 75 000 евро.