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Французские ультраправые активисты получили 6 месяцев тюрьмы за преследование мигрантов

Четверг, 29 августа 2019, 18:44

Трое членов ультраправой французской группы приговорены к 6 месяцам тюремного заключения за попытку помешать въезду в страну мигрантов на франко-итальянской границе в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Организация "Generation Identitaire", известная особенно враждебным отношением к мигрантам, арендовала два вертолета и самолет весной 2018 года, чтобы выследить мигрантов, пытающихся проникнуть во Францию, пересекая Альпы.

Используя патрульные машины, помеченные словами "Защити Европу" и "Generation Identitaire", они задержали четырех мигрантов и передали их властям.

Сама группа также была оштрафована на 75 000 евро.

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Франция мигранты
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