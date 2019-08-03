ЄС підписав угоду зі США про імпорт м'яса, виробленого без гормонів

Президент Дональд Трамп cвяткував нову угоду в п’ятницю, яка передбачає збільшення експорту яловичини до Європейського союзу на понад 270 мільйонів доларів на рік після того, як вона буде повністю завершена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Трамп зображав угоду як захист фермерів та ранчо, які постраждали від мит у відплату, які Китай ввів після того, як Трамп наклав 25-відсоткові мита на 250 мільярдів доларів на китайську продукцію.

Підписання угоди відбулося на наступний день після того, як Трамп посилив тиск на Китай, щоб досягти торгової угоди, заявивши, що він накладе 10-відсоткове мито з 1 вересня на решту 300 мільярдів доларів китайського імпорту, яких не стосувалися попередні заходи.

"Відкриття ринків для наших фермерів - це не просто індустрія. Йдеться про спосіб життя", - заявив Трамп у Білому домі до того, як торговий представник США та чиновник ЄС підписали угоду.

Читайте також У Трампа планують відкласти запровадження мит на автомобілі з ЄС – ЗМІ

Європейська комісія заявила в червні, що досягла угоди з США, яка дозволить наростити імпорт американського м'яса, що не містить гормонів, до Європи. ЄС продовжує встановлювати заборони та обмеження на м'ясо, вироблене з використанням гормонів.

ЄС занепокоєний перспективою того, що Трамп запровадить мита на автомобілі та запчастини іноземного виробництва.