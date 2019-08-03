ЕС подписал соглашение с США об импорте мяса, произведенного без гормонов

Президент Дональд Трамп праздновал новое соглашение в пятницу, которое предусматривает увеличение экспорта говядины в Европейский союз на более чем 270 млрд долларов в год после того, как оно будет полностью завершено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Трамп изображал соглашение как защиту фермеров и ранчо, пострадавших от пошлин в возмездие, которые Китай ввел после того, как Трамп наложил 25-процентные пошлины на 250 млрд долларов на китайскую продукцию.

Подписание соглашения состоялось на следующий день после того, как Трамп усилил давление на Китай, чтобы достичь торгового соглашения, заявив, что он наложит 10-процентные пошлины с 1 сентября на остальные 300 млрд долларов китайского импорта, которых не касались предыдущие меры.

"Открытие рынков для наших фермеров - это не просто индустрия. Речь идет об образе жизни", - заявил Трамп в Белом доме до того, как торговый представитель США и чиновник ЕС подписали соглашение.

Европейская комиссия заявила в июне, что достигла соглашения с США, которое позволит нарастить импорт американского мяса, не содержащего гормонов, в Европу. ЕС продолжает устанавливать запреты и ограничения на мясо, произведенное с использованием гормонов.

ЕС обеспокоен перспективой того, что Трамп введет пошлины на автомобили и запчасти иностранного производства.