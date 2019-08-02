У Білому домі підтвердили намір розширити мита на імпорт із Китаю

Економічний радник Білого дому Ларі Кадлоу не став коментувати можливість того, що президент США Дональд Трамп скасує розширення мит на китайські товари на суму 300 мільярдів доларів, якщо Китай вчинить якісь позитивні дії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не чув нічого остаточного", - сказав Кадлоу. "Президент не задоволений прогресом у торгівлі", - додав він.

У четвер Трамп заявив, що 1 вересня він введе додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів. Він пояснив це відсутністю прогресу у торговельних переговорах між США та Китаєм та відсутність поступу щодо стримування продажу синтетичного опіоїдного фентанілу до США.

Фентаніл - опіоїдний болезаспокійливий засіб у 50 разів потужніший за героїн. Він відіграє центральну роль у руйнівній опіоїдній кризі в США. У США фентаніл та всі його аналоги є контрольованими речовинами, що підлягають суворій регламентації.

У інтерв'ю Bloomberg Кадлоу заявив, що Білий дім не думає, що мита на додаткові китайські товари суттєво вплинуть на споживачів США.

Китай пригрозив США неназваними "необхідними контрзаходами", якщо заплановане Трампом підвищення мит на китайські товари відбудеться.