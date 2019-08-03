Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский: встреча с Трампом планируется на сентябрь

Зеленский предлагает дать безвиз ряду стран, чтобы оттуда ехали лечиться в Украину

В США узнали детали телефонного разговора Путина с Трампом

США официально объявили второй пакет санкций за отравление Скрипалей






Лондонский аэропорт отменил рейсы перед забастовкой

Суббота, 3 августа 2019, 13:30

Лондонский аэропорт Хитроу отменил 172 рейса в понедельник и вторник на фоне плановых забастовок тысяч работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Члены профсоюза Unite основном отклонили предложения аэропортов о повышении зарплаты на 7,3%.

Аэропорт говорит, что он попросил авиакомпании заранее консолидировать рейсы и забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам также рекомендуют обращаться к своим авиакомпаний, чтобы искать самую новую информацию.

Ожидается, что проверка безопасности также займет больше времени, чем обычно, и пассажиров просят приготовиться.

Читайте также
В аэропорту Лондона 12-летнему мальчику удалось без билета попасть на борт самолета

Лидеры профсоюза должны встретиться с руководством Хитроу в субботу после переговоров, затянувшихся поздно в ночь на пятницу.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам в отдельные дни августа не пользоваться лондонским аэропортом Хитроу в связи с забастовками служб этого аэропорта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua