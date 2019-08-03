Лондонский аэропорт отменил рейсы перед забастовкой
Лондонский аэропорт Хитроу отменил 172 рейса в понедельник и вторник на фоне плановых забастовок тысяч работников.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Члены профсоюза Unite основном отклонили предложения аэропортов о повышении зарплаты на 7,3%.
Аэропорт говорит, что он попросил авиакомпании заранее консолидировать рейсы и забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам также рекомендуют обращаться к своим авиакомпаний, чтобы искать самую новую информацию.
Ожидается, что проверка безопасности также займет больше времени, чем обычно, и пассажиров просят приготовиться.
Лидеры профсоюза должны встретиться с руководством Хитроу в субботу после переговоров, затянувшихся поздно в ночь на пятницу.
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам в отдельные дни августа не пользоваться лондонским аэропортом Хитроу в связи с забастовками служб этого аэропорта.